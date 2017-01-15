Jandarma böyle enseledi

Mersin Erdemli'de ise hırsızlar kasap dükkanlarına girdi. 1 buçuk tona yakın et çalan hırsızlar için güvenlik güçleri harekete geçti. İlk olarak, 2 kez girdikleri kasabın vitrinine et yerleştirildi. Bölgede 24 saat nöbet tutan ekipler, 5'inci gece kasaba girmeye çalışan hırsız Kemal A., Ferhat K., Ömer D. ve Muhammet A.'yı suçüstü enseledi. Hırsızlıktan elde ettikleri parayla lüks araç kiraladıkları belirlendi. Lüks otellerde kalan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.
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