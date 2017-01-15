İzmit Körfezin’de petrol sızıntısı

Kocaelİ'nin Dilovası İlçesi'nde bulunan bir limandan sızan yakıt, denizde kirliliğe yol açtı. Kirliliğin yaşandığı bölgeye barikatlar çekildi. Acil müdahale ekipleri temizlik çalışması yaptı. Denizde yaşanan kirlilik nedeniyle, Körfez Bölgesi'nde bulunan kuşlar petrole bulandı. Kuşların bazılarının telef olduğu görüldü. Dün kıyılara giden bazı vatandaşlar ise petrole bulanan kuşları yıkayarak hayatta tutmaya çalıştı.