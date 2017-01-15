İstanbul Boğazı’nda ilginç görüntü

İstanbul Boğazı'ndan dev bir nakliye gemisi geçti. Kanada'nın Quebec şehrine gittiği öğrenilen Curaçao bandıralı, 173 metre uzunluğunda 40.06 metre genişliğinde, "Transshelf" isimli dev nakliye gemisinin üzerinde yine bir nakliye gemisi taşıması ilginç görüntüler oluşturdu. Ortaköy sahilindeki vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçen dev gemiyle selfie çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
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