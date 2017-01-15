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’nda görüntü

’ndan dev nakliye sinin üzerinde yine dev bir nakliye gemisinin taşınması görüntülere sahne oldu. Gemiyi sahilde fark eden vatandaşlar ise selfie çekmeyi ihmal etmedi.

İstanbul Boğazı’nda ilginç görüntü
'ndan dev bir nakliye si geçti. Kanada'nın Quebec şehrine gittiği öğrenilen Curaçao bandıralı, 173 metre uzunluğunda 40.06 metre genişliğinde, "Transshelf" isimli dev nakliye gemisinin üzerinde yine bir nakliye gemisi taşıması görüntüler oluşturdu. Ortaköy sahilindeki vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçen dev gemiyle selfie çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
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  • 15 Ocak 2017, Pazar 18:46
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