İlk 4 madde tartışması

Anayasa değişiklik teklifinin görüşüldüğü TBMM'de AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın "İlk 4 maddenin mutlaka anayasamızda olması taraftarıyım. Ancak bir hukukçu olarak anayasanın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir. Gerekli nisabı, nisapla anayasanın tüm maddeleri değiştirilebilir, hatta Meclis yeni bir anayasa yapabilir" sözleri tartışma yarattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, "İlk dört maddenin değiştirilmesini teklif etmedik, edenlerle de işimiz olmaz" dedi.
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