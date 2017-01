Hücuma geçmeliyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Yeni Hizmet Binasının Açılış Töreni'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:



15 Temmuz gecesi darbecilerin silahlarını durduran milletimiz, ertesi gün ekonomik saldırılara karşı da siper oldu. Biz mücadele ettikçe karşımızdakiler de saldırı çıtasını yükseltti. Ülkemize yönelik saldırılar durmuş değil, milletimiz bunu gördüğü için ekonomisine de sahip çıkıyor. Tüm çabalarımıza rağmen üstesinden gelemediğimiz bir hastalığımız var. Bizim sorunumuz süratli hareket edememek.



Son günlerde yaşadığımız döviz spekülasyonlarında olduğu gibi milletimizin moralini bozacak gelişmeler var. Ekonomik sonuçlar doğuran siyasi gelişmeleri değerlendiriyoruz. Döviz kurundaki suni şişkinliğin giderilmesiyle piyasalarda bekle-gör politikasının da sona ereceğini ümit ediyorum.



Ekonomidekİ güncel sıkıntılarımızın çözümüne yönelik atılması gereken adımlar konusunda biraz daha hızlı ve kararlı olunması gerektiği açıktır. Türkiye güçlü kamu maliyesi, bankalarının sermaye yapısı, disiplinli bütçe uygulamalarıyla ekonomideki bu durgunluğu hak etmiyor.



Ekonomideki sıkıntılarımızı da savunmada kalarak değil, hücuma geçerek aşabiliriz. Türkiye'yi her şeyiyle dışa bağımlı hale getirmek isteyenlerin elleri üzerimizden hiç eksik olmadı. 2003 yılından bu yana benzer yöntemler zaman zaman denenmek istendi. Borsa üzerinden, döviz kurları üzerinden, faizler üzerinden ülkemizi krize sürükleme çabaları hep yaşandı.



Büyük projelerimizi engellemek için, kredileri zorlaştırmak başta olmak üzere her yolu denediler. Şunu herkes bilmeli.



Eski Türkiye yok. İhracatta daralma yaşıyorsak hemen atağa geçerek katma değeri yüksek ürünler üreterek dış ticaret hedefimize ulaşmalıyız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için çalışmalıyız. Turizmde beklememi var. Hemen yeni pazarlarla hedefimiz 100 milyar doları yakalamak için çalışmalıyız. Ekonomi insandır, insana dair her şeydir. Hamdolsun insanımız dimdik ayaktadır.



Nice zorlu imtihanı başarıyla geride bırakan Türkiye ekonomisinin çok kısa bir sürede bugünkü sıkıntıları da atlatacağına yürekten inanıyorum. Buradan açıkça ifade ediyorum. Milletimiz ve devletimiz, ülkemizin bu zor günlerinde yanında olan, kendisine destek veren, fedakarlık yapan hiç kimseyi unutmayacaktır. Buradan bir kez daha ülkesini ve milletini seven, bu topraklara karşı sorumluluk hisseden herkesi harekete geçmeye davet ediyorum.



Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi yeniden artmaya başladı.



Başbakanımız da açıkladı; ülkemizde 2 milyon dolarlık bir yatırımla gelen vatandaşlık imkanı alacak. bunlar önemli adımlar. Ama bizim derdimiz başka. İstiyoruz ki küresel vatandaşlık anlayışıyla ülkemizi merkez alalım. Bu adımı atmamız lazım. Bu ülke kendisine güvenen hiçbir kurumu mahçup etmemiştir. Bu süreçte iş dünyamızın da sahaya inmesi lazım. Gümrük Birliği ile dünyanın yeni ekonomik devleri ile Orta Asya'daki ülkeleri ile kadim bağlar kurmalıyız.



DOPİNG ETKİSİ YAPACAKTIR

Erdoğan, "Meclis'te görüşülmekte olan anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi ülkemize doping etkisi yapacaktır. Şimdi parlamentoda ne tartışılıyor? Yeni anayasanın önünde durmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Edep, adap bilmeden engellemenin gayreti içindeler. Dünyada bunun uygulaması nasıl? Bunu bilmiyorlar. Derslerini iyi çalışsalar işin aslının ne olduğunu görecekler. Biz anayasa değişikliği yapıyoruz. Biz yeni bir anlayışla yürüyebiliriz. Parlamento şu anda millete gidecek metni hazırlıyor. Nihai kararı millet verecek. 1000 yıllık vatanımız olan bu coğrafya yeniden bölgesinin parlayan yıldızı oluyor" dedi.