Hoca pi de buna karıştı

Söylemleriyle çığır açan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Profesörü Canan Karatay, ortaya attığı iddialarla büyük dikkat çekti. Ekmeğe ve şekere savaş açan profesör, bu defa Adanalılara seslendi. Vatandaşlara yeme içme konusunda uyarılarda bulunan Karatay, konuyu Adana'nın ünlü kebabına da getirdi. Kebabın sağlığa oldukça faydalı olduğunu belirten Karatay, şunları söyledi: "Adana kebabı çok önemli bir kebaptır. Sağlıklıdır. Hayvansal kuyruk yağı ile yapılır. Altında ki pide yenilmeyecek yanında ki bulgur ve pirinç pilavı yenilmeyecek. Adana kebabı en sağlıklı yiyeceklerden biridir. Adana mutfağındaki bayanlara bol bol etli yemek yapsınlar onu öneriyorum."
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