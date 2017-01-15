Hayatlar göçtü

Zeytinburnu’nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarına dün devam edildi. Olayda hayatını kaybeden Mehmet Özdener’in dedesi tarafından kreşten alınıp eve götürüldüğü, Mehmet Akbaş’ın ise çocuklarını görmek için Antalya’dan geldiği öğrenildi...
Korkunç facia önceki gün İstanbul'da yaşandı. Zeytinburnu'nda yıkılmariski bulunduğu için 2 yıl öncetahliye edilen 56 dairelik bina yıkıldı. Feci olayda Mehmet Bilge Özdener (5) ile Mehmet Akbaş (60) yaşamını yitirdi. 17 vatandaşımız ise yaralandı. Mehmet Özdener'in, ikiz kardeşi Ahmet Kaan ile birlikte dedeleri tarafından kreşten alındığı, kaldırım kenarında eve doğru yürürken çöken binanın enkazında kalarak can verdiği ortaya çıktı. İkiz kardeşi iledede Yavuz Özdener ise olayı ufaksıyırıklarla atlattı. Torununun cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na giden dede Yavuz Özdener, şunları söyledi: "Torunlarımı bize götürüyordum.Çünkü bize geldiklerinde çok mutluoluyorlardı. Eve çok yaklaşmıştık.Tam o sırada bir gürültü duyduk. Enson gözümüzü hastanede açtık. Onlar tam önümde yürüyordu. Toz bulutu içinde çocukları bulamıyordum. Vatandaşlar gelip çıkardı. Keşke bana bir şey olsaydı da onlara olmasaydı." Küçük Mehmet'in cenazenin Ordu'nun Kumru İlçesi'ne defnedileceğini öğrenildi. MehmetAkbaş'ın ise Antalya'da yaşadığı vegeçtiğimiz Çarşamba günü Zeytinburnu'ndayaşayan çocuklarını vetorunlarını görmeye geldiği öğrenildi. Akbaş'ın cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, defnedilmek üzere Antalya'ya götürüldü. Olaydan yaralı kurtulan Ali Seydi ve Yeter Genç çifti ise hastanede tedavi altına alındı. Kredi kartı borcunu öğrenmek için banka ATM'sine gittiklerini ve bir anda dumanlar içinde kaldıklarını anlatan Yeter Genç, "ATM'den kredi kartı borcuödeyecektik. Ondan sonra büyük birgürültüyle yıkıldı bina altında kaldık.Eşim hastanede ameliyat olacak" diye konuştu.
Küçük Mehmet, ikizi Ahmet (solda) ve dedesi Yavuz Özdener ile bina yıkılmadan önce kaldırımda yürürken kameralara yansıdı.
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