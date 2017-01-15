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Hayatlar göçtü

Zeytinburnu’nda çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarına dün devam edildi. Olayda hayatını kaybeden Mehmet Özdener’in dedesi tarafından kreşten alınıp eve götürüldüğü, Mehmet Akbaş’ın ise çocuklarını görmek için Antalya’dan geldiği öğrenildi...

Hayatlar göçtü
Korkunç facia önceki gün İstanbul'da yaşandı. Zeytinburnu'nda yıkılma riski bulunduğu için 2 yıl önce tahliye edilen 56 dairelik bina yıkıldı. Feci olayda Mehmet Bilge Özdener (5) ile Mehmet Akbaş (60) yaşamını yitirdi. 17 vatandaşımız ise yaralandı. Mehmet Özdener'in, ikiz kardeşi Ahmet Kaan ile birlikte dedeleri tarafından kreşten alındığı, kaldırım kenarında eve doğru yürürken çöken binanın enkazında kalarak can verdiği ortaya çıktı. İkiz kardeşi ile dede Yavuz Özdener ise olayı ufak sıyırıklarla atlattı. Torununun cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na giden dede Yavuz Özdener, şunları söyledi: "Torunlarımı bize götürüyordum. Çünkü bize geldiklerinde çok mutlu oluyorlardı. Eve çok yaklaşmıştık. Tam o sırada bir gürültü duyduk. En son gözümüzü hastanede açtık. Onlar tam önümde yürüyordu. Toz bulutu içinde çocukları bulamıyordum. Vatandaşlar gelip çıkardı. Keşke bana bir şey olsaydı da onlara olmasaydı." Küçük Mehmet'in cenazenin Ordu'nun Kumru İlçesi'ne defnedileceğini öğrenildi. Mehmet Akbaş'ın ise Antalya'da yaşadığı ve geçtiğimiz Çarşamba günü Zeytinburnu'nda yaşayan çocuklarını ve torunlarını görmeye geldiği öğrenildi. Akbaş'ın cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, defnedilmek üzere Antalya'ya götürüldü. Olaydan yaralı kurtulan Ali Seydi ve Yeter Genç çifti ise hastanede tedavi altına alındı. Kredi kartı borcunu öğrenmek için banka ATM'sine gittiklerini ve bir anda dumanlar içinde kaldıklarını anlatan Yeter Genç, "ATM'den kredi kartı borcu ödeyecektik. Ondan sonra büyük bir gürültüyle yıkıldı bina altında kaldık. Eşim hastanede ameliyat olacak" diye konuştu.



Küçük Mehmet, ikizi Ahmet (solda) ve dedesi Yavuz Özdener ile bina yıkılmadan önce kaldırımda yürürken kameralara yansıdı.



Mustafa Kaya
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