Hastanede panik!

İstanbul'da dün Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Kadın Servisi Yeni Doğan Ünitesi'nde yangın çıktı. Yangına ilk olarak binadaki güvenlik görevlileri müdahale etti. Büyük panik yaşanırken çok sayıda çocuk, bebek ve kadın hastalar binadan çıkartıldı. İtfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda yaralı ve can kaybı olmadığı tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, yangının hastanenin çocuk bölümünde jenaratör kaynaklı çıktığını bildirdi. Bir hasta, "Bir duman oldu, yangın var dediler duman paniği ile herkes kaçtı hemşireler bize panik yapmayın dediler. Herkes çıkacak dediler ve bizi çıkarttılar. Çok korktuk" dedi. Hasta yakını bir kişi ise,"Anında bir duman belirdi. Hastalara yangın var ancak panik yapmayın hepinizi çıkartacağız demişler. Yangın birinci katta çıkmış benim ailem ikinci kattaydı. Orayı da duman basınca bütün hastaları aşağıya indirmişler. Güvenlikler ve hastanepersoneli çok yardımcıolmuş" diye konuştu.
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