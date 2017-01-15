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'nin mucidine PKK davası

hesabını ilk açan isim olduğu kesinleşen 'cü hakkında PKK'nın Özgür Gündem Gazetesi'ne nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptığı gerekçesiyle dava açıldı.

Fuat Avniyi kuran FETÖcüye PKK davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, soruşturmaları kapsamında yakalama kararı çıkartılan ve isimli sosyal medya tetikçisi hesabın kurucusu olduğu belirlenen isimli kişi hakkında PKK davası da açtı.



Hazırlanan iddianamede. Özgür Gündem Gazetesi'nin nöbetçi genel yayın yönetmenliği uygulamasına katılan Said Sefa'nın terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı öne sürüldü.

Özgür Gündem, PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde kapatılmıştı.

Said Sefa'nın 'msaidsolak' adıyla kurduğu twıttır hesabını bir süre sonra 'Fuatavni' adına dönüştürdüğü ortaya çıkmıştı. Başsavcılıkça yazımı biten FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin iddianamede 'fuatavni' hesabını Said Sefa'nın açtığı sonradan örgütün anonim hesabı haline geldiği kaydedildiği öğrenildi.

SABAH
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  • 15 Ocak 2017, Pazar 15:34
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