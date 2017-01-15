Dramatik hatıra!

İstanbul Ortaköy'de terörist Abdulgadir Masharipov, yılbaşı gecesi eğlence mekanı Reina'da silahla 39 kişiyi öldürdü. Hain saldırının izleri ise halen silinmedi. Mekandaki mermi izleri ve kişilerin saldırıda zarar görmüş eşyaları vahşeti gözler önüne serdi. Dikkat çekeneşyalar arasında ayakkabı, cep telefonu,pantolon, kazak, gözlük ile gömleğinyanı sıra birçok mont ve palto da yeraldı. Kurbanların yakınları onlardan kalan eşyaları mekandan alıyor. Saldırıya tanık olan Reina çalışanı Nurettin Özmen, yaşadığı için şükrettiğini söyledi. Özmen, "Reina'nın her köşesinde saldırının izlerine rastlanıyor. Hainin bir kez ateş ettiğinde kullandığı özel mermiden 2-3 kişi yere düşmüş. Isıtıcının tüpüne ateş ederek de katliamı büyütmeye çalışmış. Etraftaki vetüpteki mermi izlerini incelediğimizdedeliklerin çok geniş ve derin olduğunugördük. Savcılık iddianameyi hazırladıktan sonra Reina'nın tekrar kapılarını açmasını bekliyoruz" dedi.
EŞYALAR DELİK DEŞİK
Hayatını kaybeden kişilerin yakınları mekanda bulunan delik deşik olmuş eşyaları alıyor.
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