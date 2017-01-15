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Dramatik hatıra!

sında yaşamını yitiren 39 kişiden geriye anıları kaldı. Mekanda ayakkabı, cep telefonu, gömlek, gözlük, pantolonun yanı sıra mont ve palto gibi eşyalar da bulunuyor

Dramatik hatıra!
İstanbul 'de terörist Abdulgadir Masharipov, yılbaşı gecesi eğlence mekanı 'da silahla 39 kişiyi öldürdü. Hain nın izleri ise halen silinmedi. Mekandaki mermi izleri ve kişilerin saldırıda zarar görmüş eşyaları vahşeti gözler önüne serdi. Dikkat çeken eşyalar arasında ayakkabı, cep telefonu, pantolon, kazak, gözlük ile gömleğin yanı sıra birçok mont ve palto da yer aldı. Kurbanların yakınları onlardan kalan eşyaları mekandan alıyor. Saldırıya tanık olan Reina çalışanı Nurettin Özmen, yaşadığı için şükrettiğini söyledi. Özmen, "Reina'nın her köşesinde saldırının izlerine rastlanıyor. Hainin bir kez ateş ettiğinde kullandığı özel mermiden 2-3 kişi yere düşmüş. Isıtıcının tüpüne ateş ederek de katliamı büyütmeye çalışmış. Etraftaki ve tüpteki mermi izlerini incelediğimizde deliklerin çok geniş ve derin olduğunu gördük. Savcılık iddianameyi hazırladıktan sonra Reina'nın tekrar kapılarını açmasını bekliyoruz" dedi.

EŞYALAR DELİK DEŞİK
Hayatını kaybeden kişilerin yakınları mekanda bulunan delik deşik olmuş eşyaları alıyor.

MUSTAFA KAYA
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  • 15 Ocak 2017, Pazar 02:06
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