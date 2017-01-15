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'a bir darbe daha!

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 145'inci gününde, terör örgütü 'a ait 198 hedef vuruldu, 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne bir darbe daha!

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Harekatın 145'inci gününde terör örgütü DEAŞ'a ait barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan 186 hedef Fırtına obüsü, tank ve çok namlulu roketatarlarla ateş atına alındı.

EL BAB VE BZAGAH'A HAVA HAREKATI
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar, El Bab ve Bzagah'taki DEAŞ hedeflerine hava harekatı düzenledi. Harekatla aralarında kontrol noktasının da bulunduğu 12 hedef vuruldu. Gün içindeki harekatlar kapsamında toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatın başından itibaren çoğu tuzaklanmış 2 bin 927 el yapımı patlayıcı ile 43 mayın etkisiz hale getirildi.
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  • 15 Ocak 2017, Pazar 09:55
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