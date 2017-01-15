Çılgın Yasin

Antalya'da dün polis ekipleri, sokakta elinde tüfekle yürüyen ve içki içen Yasin A.'yı (25) fark etti. Teslim olması için uyardı. Genç, tüfeğin namlusunu ekiplere çevirdi. Daha sonra da kaçtı. Boş bir arazide nişanlısıyla tartıştığını söyleyerek tüfeği çenesine dayadı. İntihara kalkıştı. Kimseyi de yanına yaklaştırmadı. Haber verilmesi üzerine gelen Yasin A.'nin annesi Leyla A. ve nişanlısı C.C. de silahı bırakmasını istedi. Oğlunun teslim olması için yalvaran anne, sorunlarını çözeceğini söyledi. Ekiplere uzun süre direnen Yasin A., yaklaşık 2.5 saat süren eylemine son verdi. Silahı kaldırıma atan öfkeli genç, gözaltına alınarak karakola götürüldü.