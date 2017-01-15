Çılgın Yasin

Antalya'da dün polis ekipleri, sokakta elinde tüfekle yürüyen ve içki içen YasinA.'yı (25) fark etti. Teslim olması için uyardı. Genç, tüfeğin namlusunu ekiplere çevirdi. Daha sonra da kaçtı. Boşbir arazide nişanlısıyla tartıştığınısöyleyerek tüfeğiçenesine dayadı. İntiharakalkıştı. Kimseyi de yanına yaklaştırmadı. Haber verilmesi üzerine gelen Yasin A.'nin annesi Leyla A. ve nişanlısı C.C. de silahı bırakmasını istedi. Oğlunun teslim olmasıiçin yalvaran anne, sorunlarınıçözeceğini söyledi. Ekiplere uzun süre direnen YasinA., yaklaşık 2.5 saat süreneylemine son verdi. Silahı kaldırıma atan öfkeli genç, gözaltına alınarak karakola götürüldü.
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