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'un yaklaşık i 1 milyon lira

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, 'nün kriptolu yazışma uygulaması 'un ine ilişkin, "5 kişi çalıştırarak, böyle bir yazılımı 10 ayda geliştirseniz yaklaşık 1 milyon lira gibi bir maliyet çıkar." dedi.

ByLockun yaklaşık maliyeti 1 milyon lira

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergi̇n, Fetullahçı Terör Örgütü () üyelerinin, haberleşmek için geliştirdiği ve kullandığı şifreli mesajlaşma programı ile ilgili yaptığı açıklamada, ByLock'un TÜBİTAK projesi bir ürün olmadığının altını çizerek, bunun FETÖ ile mücadele sırasında açığa alınan ya da işine son verilen kişilerin katkısı bulunan bir yazılım olduğunu söyledi.

ByLock yazılımının, 2013 yılı itibarıyla herkese açık bir uygulama olduğunu hatırlatan Ergin, FETÖ üyelerince 2014 yılı sonu, 2015 yılı başında modifiye edilerek sadece örgüt tarafından kullanılabilir bir hale getirildiğini tespit ettiklerini belirtti.

"KAYNAK HİMMET MEKANİZMASI"
Cep telefonu ve tabletlerde kullanılan benzer uygulamaların, birkaç bilgisayar ve akıllı insanın bir araya gelmesiyle yapılabileceğini anlatan Ergin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya rayiçlerini söylüyorum, bu gibi işlerde görevlendirilecek kişilerin aylık leri, cebine giren paradan bahsetmiyorum 20 bin lira civarındadır. Dolayısıyla 5 kişi çalıştırsanız, her ay 100 bin lira yazar, böyle bir yazılımı da 10 ayda geliştirseniz yaklaşık 1 milyon lira gibi bir maliyet çıkar. TÜBİTAK, kaynakları ByLock konusunda kullanılmış mıdır? Hayır, biz bu adamları kenara ayırdık, işten attık, maaşlarını kestik. Burada himmet mekanizmasının kaynak olarak kullanıldığını düşünüyoruz."

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  • 15 Ocak 2017, Pazar 13:10
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