Batı zemin hazırladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni anayasa çalışmalarına batının tarafgir ve önyargılı yaklaştığını belirterek, batı basınının 'diktatör Erdoğan' söylemini sürekli gündemde tutarak 15 Temmuz darbesine zemin hazırladıklarını söyledi. Kalın, Türkiye Diyanet Vakfı'nda İslam-Batı İlişkilerinde Dün, Bugün ve Yarın konulu bir konferans verdi. Konferansta sorularını yanıtlayan Kalın, anayasa değişikliği ile Türkiye'nin yeni bir yönetim modeline geçeceğini belirterek, "Batı'daki tartışmaların önyargılı ve tarafgir olduğunu görüyorum. Tek adamlığa götüreceği, denetim mekanizmalarının ortadan kalkacağına ilişkin propagandist şeyler konuşuyorlar" dedi.