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Başbakan Yıldırım'dan Bahçeli'ye i!

Meclis Genel Kurulu’nda Başbakan Yıldırım, lideri Bahçeli’ye çipli yeni kimliğini verdi.

Başbakan Yıldırımdan Bahçeliye kimlik jesti!
Meclis Genel Kurulu'nda süren yeni anayasa tasarısı görüşmeleri sırasında, 17. maddenin oylamasının tamamlanmasının ardından Başbakan , muhalefet kulisinde 'yi ziyaret etti.

İkili bir süre görüştükten sonra Başbakan Binali Yıldırım, lideri Devlet Bahçeli'nin yeni elektronik kimliğini teslim etti. Yıldırım ve Bahçeli daha sonra Meclis'te birlikte akşam yemeği yemek için ayrıldılar.

Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yeni elektronik kimliği başvurusunda bulunduğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamıştı.
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  • 15 Ocak 2017, Pazar 23:32
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