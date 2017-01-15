İkili bir süre görüştükten sonra Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni elektronik kimliğini teslim etti. Yıldırım ve Bahçeli daha sonra Meclis'te birlikte akşam yemeği yemek için ayrıldılar.
Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yeni elektronik kimliği başvurusunda bulunduğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamıştı.
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