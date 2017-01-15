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Akar 'la mücadele toplantısına katılacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 'daki 13 ülkenin genelkurmay başkanının yer alacağı " ile Mücadele İttifakı Toplantısı"na katılacak.

Akar DEAŞla mücadele toplantısına katılacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , 'da, terör örgütü ile mücadele kapsamında 13 ülkenin genelkurmay başkanının yer alacağı toplantıya katılacak.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Akar, Riyad'da 13 ülke genelkurmay başkanının bulunacağı "DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı"nda yer alacak.
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  • 15 Ocak 2017, Pazar 11:13
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