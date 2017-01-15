ABD, PKK’yı destekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin açıklamalar yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in YPG açıklaması sorulan Çavuşoğlu, "Şu andaki yönetimPKK'ya YPG aracılığıyla destek veriyor.O silahlar da PKK'nın elinde. Kayseri,İstanbul Beşiktaş, geçen senekiAnkara'daki saldırılar. Bu teröristlerinhepsi YPG kamplarından geliyor. YPGile PKK'nın bir farkı yok. Önemli birmüttefikimizin destek vermesi bizimiçinde kabul edilebilir değil. Astana'daYPG olmayacak. Ancak ABD, Astana'yagelebilir" dedi.
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