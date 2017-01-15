Yol Durumu
  1. Paylan’dan provokasyon
  2. Tamamen tesadüf

ABD, PKK’yı destekliyor

ABD, PKK’yı destekliyor
Dışişleri Bakanı , 9. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin açıklamalar yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in YPG açıklaması sorulan Çavuşoğlu, "Şu andaki yönetim PKK'ya YPG aracılığıyla destek veriyor. O silahlar da PKK'nın elinde. Kayseri, İstanbul Beşiktaş, geçen seneki Ankara'daki saldırılar. Bu teröristlerin hepsi YPG kamplarından geliyor. YPG ile PKK'nın bir farkı yok. Önemli bir müttefikimizin destek vermesi bizim içinde kabul edilebilir değil. Astana'da YPG olmayacak. Ancak ABD, Astana'ya gelebilir" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar