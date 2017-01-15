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bu kez şaşırttı!

ABD bu kez şaşırttı!
ABD'li Cumhuriyetçi politikacı Denny Rehberg, terör örgütü hakkında önemli açıklamalar yaptı. Örgütün Türkiye'deki kurumlara kök salarak ülkeyi itibarsızlaştırmaya çalıştığını belirten Rehberg, şu ifadeleri kullandı: "Yaşanan o vahim günden beri ABD, Gülen'in iadesi için hiçbir girişimde bulunmadı. Türkiye'nin yaptığı resmi başvurulara, Adalet Bakanlığı'nın gönderdiği birçok kanıta rağmen bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Gülen iade edilmezse Amerika için de ciddi bir tehdit olacaktır."
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