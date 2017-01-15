ABD bu kez şaşırttı!

ABD'li Cumhuriyetçi politikacı Denny Rehberg, terör örgütü FETÖ hakkında önemli açıklamalar yaptı. Örgütün Türkiye'deki kurumlara kök salarak ülkeyi itibarsızlaştırmaya çalıştığını belirten Rehberg, şu ifadeleri kullandı: "Yaşanan o vahim günden beri ABD, Gülen'iniadesi için hiçbir girişimdebulunmadı. Türkiye'nin yaptığı resmi başvurulara, Adalet Bakanlığı'nın gönderdiği birçok kanıta rağmen bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Gülen iadeedilmezse Amerikaiçin de ciddibir tehditolacaktır."
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