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01 numaralı kahraman

26 Kasım'da Valiliği'ni hedef alan 'lı teröristler durmadı. Aynı gün Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla düzenlemeye kalktı. Ancak kahraman polis, haini durdurmayı başardı. Bombayı hazırladığı belirlenen terörist ise Mardin'de yakalandı

01 numaralı kahraman

Kanlı terör örgütü , larında sivil, polis ayırmadı. Hainler 26 Kasım tarihinde de 'da sahneye çıktı. Valiliğin otoparkına bırakılan araç büyük bir gürültüyle patladı. Kalleş saldırıda 2 sivil görevli şehit olurken 33 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri, teröristleri yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada hainlerin ikinci bir araçla Emniyet Müdürlüğü binasına saldırı yapılacağı bilgisine ulaştı. Teröristlerin kullandığı bomba yüklü aracın bilgisine ulaşan polisler operasyon başlattı. Belirlenen noktada durdurulan hain, polisin dur ihtarına uymadı. Bombayı patlatmak istedikleri sırada kahraman bir polis çıktı. Teröriste ateş açıp etkisiz hale getirmeyi başardı. Bomba yüklü aracın bulunduğu mahalledeki tüm binalar boşaltıldı. Bomba imha ekipleri bölgeye yollandı. Polis, canı pahasına 150 kiloluk bombayı etkisiz hale getirmeyi başardı. Hain planı hazırlayan Mehmet Emin V. isimli terörist ise Mardin'de yakalandı.
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  • 15 Ocak 2017, Pazar 23:24
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