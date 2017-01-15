01 numaralı kahraman

Kanlı terör örgütü PKK, saldırılarında sivil, polis ayırmadı. Hainler 26 Kasım tarihinde de Adana'da sahneye çıktı. Valiliğin otoparkına bırakılan araç büyük bir gürültüyle patladı. Kalleş saldırıda 2 sivil görevli şehit olurken 33 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri, teröristleri yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada hainlerin ikinci bir araçla Emniyet Müdürlüğü binasına saldırı yapılacağı bilgisine ulaştı. Teröristlerin kullandığı bomba yüklü aracın bilgisine ulaşan polisler operasyon başlattı. Belirlenen noktada durdurulan hain, polisin dur ihtarına uymadı. Bombayı patlatmak istedikleri sırada kahraman bir polis çıktı. Teröriste ateş açıp etkisiz hale getirmeyi başardı. Bomba yüklü aracın bulunduğu mahalledeki tüm binalar boşaltıldı. Bomba imha ekipleri bölgeye yollandı. Polis, canı pahasına 150 kiloluk bombayı etkisiz hale getirmeyi başardı. Hain planı hazırlayan Mehmet Emin V. isimli terörist ise Mardin'de yakalandı.