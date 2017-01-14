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Van’ın gururu!

Van’ın gururu!
Van'ın Gevaş İlçesi'nde yaşayan Cengiz Yeter, imkansızlıklara takılmadı. Girdiği TEOG sınavında rakiplerini solladı. 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayıp Türkiye birincileri arasına ismini yazdırdı. Düzenli bir şekilde derslerine çalışarak bu başarıyı elde ettiğini söyleyen Yeter, ilçedeki vatandaşların kendisine 'Seninle gurur duyuyoruz' dediğini anlattı.
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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