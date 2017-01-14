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'te hainleri vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sehi Ormanları kırsalında gerçekleştirilen nda, 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Türk jetleri Bitliste hainleri vurdu
TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Ocak 2017 tarihinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 08.09 ile 09.38 saatleri arasında Sehi Ormanları kırsalına, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlendi.

Bölgede tespit edilen 2 hedef (teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınak) ateş altına alınarak imha edildi. Harekat neticesinde 6 bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirildi. Bölgede lara devam edildiği bildirildi.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi 19:42
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