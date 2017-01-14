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Trump: 'ya yönelik yaptırımları kaldırabiliriz

yönetimi döneminde ile ilişkilerin iyice gerildiği 'de 'ın Başkanlığa seçilmesinin ardından ilişkilerde yumuşama sinyali geldi. Trump, Rusya ile iyi ilişkiler kurulduğu takdirde Moskova'ya yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi.

Trump: Rusyaya yönelik yaptırımları kaldırabiliriz
, Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta, 'nin ve 'le kuracağı ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta 'dan devraldıktan sonra ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları bir süre devam ettireceğini belirten Trump, Moskova ile iyi ilişkiler geliştirilirse yaptırımların kaldırılabileceğini dile getirdi.

Trump, "İyi geçinirseniz ve Rusya bize gerçekten yardımcı olursa neden iyi şeyler yapan birisine yaptırım uygulayasınız?" dedi.

ABD'NİN "TEK ÇİN" POLİTİKASI
Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak kabul eden ABD'nin "Tek Çin" politikasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Trump, Çin ile her şeyi müzakere edebileceklerini bildirdi.

Donald Trump, Çin'in ticari uygulamalarında bir değişiklik olmazsa "Tek Çin" politikasına bağlı kalmayabileceğini sözlerine ekledi.

ABD'nin 1979 yılında Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesinden bu yana başkan seçilmesinin ardından Trump'ın ilk kez Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile telefon görüşmesi yapması, Çin'de endişeye neden olmuştu.

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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi 13:30
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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memo memo

ab ulkeleri trump u sevmiyorlar kotu biri oldugundan degil iyi oldugundan sevilmiyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 14.01.2017 20:24
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