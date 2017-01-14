Tıpatıp firar!

Ersin ve Yasin Icıl, cinayetten tutuklandı. Ardından film gibi bir firara imza attı! 75 yıl hapis cezası alan Yasin Icıl, tahliyeo lan Ersin’in kimliğiyle dışarı çıktı! Ekipler firar eden katilin peşinde...
İstanbul Kağıthane'de, 4 Ağustos 2014 günü evlenecek olan Şehriban Icıl ile Erkan Bayat fotoğraf stüdyosuna gitti. Bu sırada Icıl'ın yakınları stüdyoya bastı. Damat tarafına kurşun yağdırdı. Erkan Bayat ve amcası Celal Bayat hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından kardeşler Yasin Icıl (20) ve Ersin Icıl (18) tutuklandı. Cinayetin iki aile arasındaki başlık parası anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Davanın son duruşması geçtiğimiz 22 Aralık tarihinde yapıldı. Ersin Icıl beraat ederken Yasin Icıl, 75 yıl hapis cezası aldı. Duruşmadan sonra iki kardeş de tutuklu bulundukları Metris 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumu'na geri yollandı. İşte tam da bu sırada kardeşler, film gibi bir firara imza attı. Ersin Icıl'a çok benzeyen Yasin Icıl, cezaevine gidince kardeşi gibi sakal traşı oldu. Sonra da kardeşinden aldığı kimlikle tahliye oldu. Olay, Ersin Icıl'ın cezaevindeki psikoloğa durumu anlatmasıyla ortaya çıktı. "'İntihar ederim' deyince kabul etmek zorunda kaldım" diyerek kendisini savunan Ersin Icıl tutuklandı. Yasin Icıl'ın ise her yerde arandığı açıklandı.
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