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THY’den öğrencileri sevindiren açıklama

(THY), 8 Ocak'a kadar yurt içi seferlerinden uçak bileti alan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ek ücret ödemeden 19 Ocak'a kadar biletlerini değiştirebileceklerini duyurdu.

THY’den öğrencileri sevindiren açıklama
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok üniversitenin final tarihlerinin ertelendiği anımsatıldı.Açıklamada, bu durumun bilet alan öğrencileri mağdur edebileceği düşüncesiyle hareket edildiği belirtilerek, "THY ve Anadolu Jet ailesi olarak 8 Ocak 2017 tarihine kadar yurt içi seferlerimizden uçak bileti alan üniversite öğrencilerimiz,19 Ocak 2017 tarihine kadar herhangi bir ek ücret ödemeden biletlerini değiştirebileceklerdir." denildi.

Yolcuların üniversite öğrencisi olduğunu ve final tarihlerinin ertelendiğini gösteren belgeleri ibraz etmelerinin ileri bir tarihe bilet almaları için yeterli olacağı kaydedildi.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi 20:27
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