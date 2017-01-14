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hakim karşısında

Tekmeci saldırgan hakim karşısında
Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde 4 aylık hamile Ebru Tireli, 7 Aralık'ta parkta spor yaparken Davut K.'nın saldırısına uğradı. Olayın ardından saldırgan yakalandı. Mahkeme tarafından tutuklandı. 18 buçuk yıl hapsi istenen saldırgan, dün hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden saldırgan, "Bu yaşıma kadar kimseye vurmadım" savunması yaptı. Hakim duruşmayı 3 Şubat 2017 tarihine erteledi.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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