Tarihi kaza

İstanbul Topkapı Kaleici'nde oğrenci servis aracının onune, tarihi surların parcaları duştu. Surucu YahyaAmaç, aracın onune duşen sur parcalarına carparak durabildi. Servis aracının icindeki oğrenci ve oğretmenler kazayı yara almadan atlattı. Sur parcalarının servis aracının uzerine duşmemesi ise facianın onune gecti. Olayın ardından polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Kazada hasar goren servis aracı cekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Oğrenciler ise ozel aracla evlerine ulaştırıldı. Belediye yetkilileri, kopantaş parçalarının tarihi eserniteliği taşıması nedeniyle olayyerinde inceleme başlattı.
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