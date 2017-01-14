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Tarihi kaza

Tarihi surlardan kopan taşlar, öğrenci servisinin önüne düştü. Faciadan dönüldü

Tarihi kaza
İstanbul Topkapı Kaleici'nde oğrenci servis aracının onune, tarihi surların parcaları duştu. Surucu Yahya Amaç, aracın onune duşen sur parcalarına carparak durabildi. Servis aracının icindeki oğrenci ve oğretmenler kazayı yara almadan atlattı. Sur parcalarının servis aracının uzerine duşmemesi ise facianın onune gecti. Olayın ardından polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Kazada hasar goren servis aracı cekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Oğrenciler ise ozel aracla evlerine ulaştırıldı. Belediye yetkilileri, kopan taş parçalarının tarihi eser niteliği taşıması nedeniyle olay yerinde inceleme başlattı.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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