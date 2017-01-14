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Survivor Büşra

24 yaşındaki , Uludağ’da kayboldu. Geçtiği yerlere adını yazan genç kız, zorlu kış koşullarında hayatta kalmayı başardı

Survivor Büşra
Üniversiteden geçen yıl mezun olan Mersinli Büşra Boz (24), gezmek için Bursa'daki amcası Nazmi Boz'un yanına gitti. Önceki gün öğleden sonra fotoğraf çekmek için Uludağ'ın eteklerinde bulunan Sarıalan'a çıktı. Kar kalınlığının 3 metreye yaklaştığı bu bölgede hem yürüyüş yapan hem fotoğraf çeken genç kız, bastıran tipide yönünü kaybetti. Cep telefonuyla ağabeyi Geylani Boz'u arayıp durumu bildirdi. Jandarmaya haber verildi. Hemen harekete geçen ekipler, Büşra'ya bir türlü ulaşıamadı. Geçtiği yerlere kar üzerine adını da yazan Boz, bu izleri takip eden ekip tarafından kaybolduktan 16 saat sonra, bulundu. Zorlu şartlarda hayatta kalmayı başaran Büşra, ekipleri karşısında görünce "Çok yorgunum uyumak istiyorum" diyebildi. Hemen UMKE ekiplerinin müdahale ettiği , arama ve kurtarma ekipleri tarafından Bursa'nın Mesken Mahallesi'ne getirildi ve buradan 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Büşra Boz'un bulunmasıyla, olayı öğrenip Bursa'ya gelen ailesi büyük sevinç yaşadı.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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