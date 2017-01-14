Survivor Büşra

Üniversiteden geçen yıl mezun olan Mersinli BüşraBoz (24), gezmek için Bursa'daki amcası Nazmi Boz'un yanına gitti. Önceki gün öğledensonra fotoğraf çekmek içinUludağ'ın eteklerinde bulunanSarıalan'a çıktı. Kar kalınlığının 3 metreye yaklaştığı bu bölgede hem yürüyüş yapan hem fotoğraf çeken genç kız, bastıran tipide yönünükaybetti. Cep telefonuyla ağabeyiGeylani Boz'u arayıp durumubildirdi. Jandarmaya haberverildi. Hemen harekete geçen ekipler, Büşra'ya bir türlü ulaşıamadı. Geçtiği yerlere kar üzerine adını da yazan Boz, bu izleri takip eden ekip tarafından kaybolduktan 16 saat sonra, bulundu. Zorlu şartlarda hayatta kalmayı başaran Büşra, ekipleri karşısında görünce "Çokyorgunum uyumak istiyorum" diyebildi. Hemen UMKE ekiplerinin müdahale ettiği Büşra Boz, arama ve kurtarma ekipleri tarafından Bursa'nın Mesken Mahallesi'ne getirildi ve buradan 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Büşra Boz'unbulunmasıyla, olayı öğrenipBursa'ya gelen ailesi büyüksevinç yaşadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.