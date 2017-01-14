Sürpriz görüşme

Başbakan Binali Yıldırım, dün programında olmamasına rağmen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki görüşmede, terörle mücadele konusu masaya yatırıldı. Yıldırım, Akar Paşa'yı son olarak 8 Aralık tarihinde resmi programı kapsamında kabul etmişti. Sürpriz görüşmede devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab operasyonu masaya yatırıldı. Orgeneral Akar, Suriye'deki operasyonla ilgili son durum hakkında bilgi verirken, gelinen son aşama da ele alındı. Başbakan Yıldırım ve Akar Paşa, resmi devlet günü görüşmeleri kapsamında son olarak 8 Aralık 2016 tarihinde bir araya gelmişti. Yıldırım, yine aynı tarihten bu yana MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile de resmi programı kapsamında baş başa bir görüşme gerçekleştirmedi.