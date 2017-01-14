Yol Durumu
  1. Assange’ın şartı
  2. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" uygulaması

Sporun sağlıklı rengi

Sporun sağlıklı rengi
Türk basketboluna uzun yıllar oyuncu olarak hizmet eden, ardından Fenerbahçe'de menajerlik görevini yürüten Hakan Artış, Sporun Renkleri programıyla yine gündem yaratmaya devam ediyor. Ünlü isimlerle özel söyleşiler, günlük spor egzersizleri ve sağlıklı beslenme konusunda uzman görüşleri Hakan Artış'ın sunumuyla ekrana getiren Sporun Renkleri, bu hafta Çağan Atakan Arslan, nam-ı diğer Avatar Atakan'ı Acıbadem Sports'ta konuk edecek. "Sporun Renkleri", her Cumartesi sürpriz konuklarla 11.30'da NTV Spor'da...
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar