Sporun sağlıklı rengi

Türk basketboluna uzun yıllar oyuncu olarak hizmet eden, ardından Fenerbahçe'de menajerlik görevini yürüten Hakan Artış, Sporun Renkleri programıyla yine gündem yaratmaya devam ediyor. Ünlü isimlerle özel söyleşiler, günlük spor egzersizleri ve sağlıklı beslenme konusunda uzman görüşleri Hakan Artış'ın sunumuyla ekrana getiren Sporun Renkleri, bu hafta Çağan Atakan Arslan, nam-ı diğer Avatar Atakan'ı Acıbadem Sports'ta konuk edecek. "Sporun Renkleri", her Cumartesi sürpriz konuklarla 11.30'da NTV Spor'da...