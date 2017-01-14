Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6 olduğu bildirildi.

Bölgedeki Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonunun sürdüğü belirtilirken yetkililer, operasyonlarda şu ana kadar 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklama ise şöyle:



"Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarına 12 Ocak 2017 tarihinde icrasına başlanan Şht.J.Uzm.Onb. Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14.01.2017 tarihinde meydana gelen çatışmada Tatvan JÖH Tb.K.lığı emrinde görevli 2 personel şehit olmuş ve 2 personel hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır. Operasyonda 6 Bölücü Terör Örgütü mensubu öldürülmüştür. Operasyon faaliyeti halen devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenlik sağlamak maksadıyla, İlimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."