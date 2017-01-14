Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6 olduğu bildirildi.
Bölgedeki Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonunun sürdüğü belirtilirken yetkililer, operasyonlarda şu ana kadar 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklama ise şöyle:
"Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarına 12 Ocak 2017 tarihinde icrasına başlanan Şht.J.Uzm.Onb. Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14.01.2017 tarihinde meydana gelen çatışmada Tatvan JÖH Tb.K.lığı emrinde görevli 2 personel şehit olmuş ve 2 personel hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır. Operasyonda 6 Bölücü Terör Örgütü mensubu öldürülmüştür. Operasyon faaliyeti halen devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenlik sağlamak maksadıyla, İlimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."
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Bu soğuk kış günlerinde dağda,ovada,şehirde operasyon yapan,vatan hainleriyle teröristlerle sıcak çatışmaya giren bu vatanın bölünmez bütünlüğü için savaşan bütün Askerlerimizin,Polislerimizin Allah yardımcısı olsun Onlara güç kuvvet versin..Vatan evlatlarını her türlü tehlikeden korusun ve Onları bu Vatana ve ailelerine bağışlasın.
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