Yol Durumu
  1. Türk jetleri Bitlis'te hainleri vurdu
  2. Kayyuma suikast girişimindeki 2 terörist tutuklandı

'in oğlu Konya'da sahada

Şehit 'in oğlu Burak Tolunay Sekin'e maçı öncesi Başkanı Ahmet Şan tarafından Atiker Konyaspor forması verildi.

Şehit polis Fethi Sekinin oğlu Konyada sahada

İzmir Adliyesi'ndeki hain terör saldırısında kahramanca şehit olan 'in oğlu Burak Tolunay Sekin, ve 'ın özel davetlisi olarak Galatasaray maçına geldi.

Yönetimin davetlisi olarak Konya'ya gelen Sekin'in oğlu Murat Tolunay Sekin'e Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan tarafından üzerinde isminin yazdığı 42 numaralı yeşil beyaz forma hediye edildi.

Futbolcular serenomiye şehit plis memuru Fethi Sekin'i olu Murat Tolunay Sekin ile birlikte ellerinde 'Vatan size minnetter' yazılı pankart ile çaktı.



Ardından da Atiker Konyasporlu futbolcular Tolunay Sekin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etiketler: , , , ,
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi 19:31
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
necmiu necmiu

kahraman bir babanın evladı ne mutlu ona

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 14.01.2017 20:11
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar