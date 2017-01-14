İzmir Adliyesi'ndeki hain terör saldırısında kahramanca şehit olan Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Konyaspor ve Galatasaray'ın özel davetlisi olarak Galatasaray maçına geldi.





Yönetimin davetlisi olarak Konya'ya gelen şehit polis Sekin'in oğlu Murat Tolunay Sekin'e Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan tarafından üzerinde isminin yazdığı 42 numaralı yeşil beyaz forma hediye edildi.

Futbolcular serenomiye şehit plis memuru Fethi Sekin'i olu Murat Tolunay Sekin ile birlikte ellerinde 'Vatan size minnetter' yazılı pankart ile çaktı.







Ardından da Atiker Konyasporlu futbolcular Tolunay Sekin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



