Sahilde dehşet!

Korkunç kaza dün İstanbul Bakırköy'de Menekşe Sahil Yolu'nda yaşandı. Burak Yılmaz, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaymaya başlayan otomobil, kaldırımda yürüyen 42 yaşındaki Emine Topaç'a çarptı. Kadın kayalıklara savrulurken, sürücü Yılmaz ise aracıyla birlikte dereye uçtu. Olay yerine giden kurtarma ekipleri ilk müdahaleyi yaptığı Emine Topaç kurtarılamadı. Yılmaz dereye uçan aracının içinden yaralı kurtuldu. Talihsiz kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruştuma başlattı.



BARIŞ SÖZAL