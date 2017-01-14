Saffet Sancaklı’nın eşi intihara teşebbüs etti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın İstanbul'da bulunan eşi Hülya Sancaklı intihar girişiminde bulundu. Hülya Sancaklı, Beylikdüzü'nde özel bir hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.



Meclis Genel Kurulu'ndaki anayasa değişikliği teklifinin 12'nci madde oylamasına katılan Sancaklı, eşinin intihara teşebbüs ettiği haberini oy sayımı sırasında aldı.





BAŞBAKAN UÇAĞINI TAHSİS ETTİ

İstanbul'a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı'ya Başbakan Binali Yıldırım Başbakanlık uçağını tahsis etti. Sancaklı'yı taşıyan uçak saat 22.10 sıralarından Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. VİP'den çıkan Sancaklı buradan eşinin tedavi gördüğü hastaneye gitti.







YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunarak Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Hülya Sancaklı'nın tedavi altına alındığı hastane önünde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı, yakınlarının ise acil önünde bekledikleri görüldü.



HASTANEDEN DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşinin tedavi altına alındığı hastane basın mensuplarına hastanın durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.



MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunarak Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Hastane tarafından Hülya Sancaklı'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada; "Hastamız Hülya Sancaklı bugün saat 20.30 cıvarlarında hastanemız acıl servisine getiriliyor ateşli silah yaralanması şeklinde acil servise geliyor. Burada yaptığımız ilk değerlendirmede acil serviste solunum aresti vardı. Sağ taraf beyinden kurşun giriş yeri vardı. Hemen müdahaleleri yaptıktan sonra hasta ameliyata alındı. Ameliyatta gerekli kanamalar durduruldu. Beyin koruyucu önlemler alındı. Hastamızın geldiğindeki vital işaretleri oldukça düşüktü. Şimdi ameliyat bitti, yoğun bakıma alındı. Vital işareler biraz normale geldi. Bundan sonra yoğun bakımda tıbbi tedavisi beyindeki basıncı düşürmek için tıbbi tedavisi devam etmektedir. Hastamız yoğun bakımda tedavisi devam ediyor." ifadelerine yer verildi.