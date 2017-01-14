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‘Oy atmadı’ eleştirisi

‘Oy atmadı’ eleştirisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te oy kullanmamak konusunda ısrarlı tavrını sürdürürken sosyal medyadan eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse; seçilmiş olmayı, mutlak ve sınırsız bir egemenlik gibi düşünmemeli, herkese ve her kuruma hükmetme hakkını kendinde görmemelidir" diye yazdı. Sosyal medyada, Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler geldi. Birçok CHP'li, Kılıçdaroğlu'nun oy kullanmamasına tepki gösterdi.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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