‘Oy atmadı’ eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te oy kullanmamak konusunda ısrarlı tavrını sürdürürken sosyal medyadan eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiçkimse; seçilmişolmayı,mutlak vesınırsız bir egemenlikgibi düşünmemeli,herkese ve her kurumahükmetme hakkınıkendinde görmemelidir" diye yazdı. Sosyal medyada, Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler geldi. Birçok CHP'li, Kılıçdaroğlu'nun oy kullanmamasına tepki gösterdi.
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