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Ortaklık bozuldu

İstanbul’da reklam, film ve organizasyon işleri yapan iki ortağın tartışması kanlı bitti. Ömer Ç., Serkan Çiçek’i av tüfeği ile vurarak öldürdü

Ortaklık bozuldu
Cinayetle sonuçlanan olay, önceki akşam İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Bir reklam, film ve organizasyon şirketi kuran Ömer Ç. (22) ile Serkan Çiçek (36), geçtiğimiz gün akşam buluştu. İkili arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Ömer Ç., av tüfeğiyle ortağını vurdu. Çiçek yaşamını yitirdi. Çevredekiler polisi aradı. Kayıplara karışan katil zanlısı kısa sürede yakalandı. İddialara göre; ikili kısa bir süre önce söz konusu şirketi katil zanlısı Ömer Ç. üzerine kurdu. Ömer Ç. iş ortağı Serkan Çiçek'in naylon fatura düzenlemeye başladığını ve nedenle aralarında tartışma çıktığını ileri sürdü. Çiçek'in yakınları suçlamaları kabul etmedi. Ömer Ç., olaydan iki gün önce de tartıştıklarını ve konuşmak için tekrardan buluştukları olay akşamı yeniden tartışma çıktığını ve olayın yaşandığını söyledi. Katil zanlısı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EMİR SOMER
Etiketler:
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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