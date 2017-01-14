Ortaklık bozuldu

Cinayetle sonuçlanan olay, önceki akşam İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Bir reklam, film ve organizasyon şirketi kuran Ömer Ç. (22) ile SerkanÇiçek (36), geçtiğimiz gün akşam buluştu. İkili arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Ömer Ç., av tüfeğiyle ortağını vurdu. Çiçek yaşamını yitirdi. Çevredekiler polisi aradı. Kayıplara karışan katil zanlısı kısa sürede yakalandı. İddialara göre; ikili kısa bir süre önce söz konusu şirketi katil zanlısı Ömer Ç. üzerine kurdu. Ömer Ç. iş ortağıSerkan Çiçek'in naylon faturadüzenlemeye başladığını venedenle aralarında tartışmaçıktığını ileri sürdü. Çiçek'in yakınları suçlamaları kabul etmedi. Ömer Ç., olaydan iki gün önce de tartıştıklarını ve konuşmak için tekrardan buluştukları olay akşamı yeniden tartışma çıktığını ve olayın yaşandığını söyledi. Katil zanlısı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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