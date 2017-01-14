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  1. ‘Oy atmadı’ eleştirisi
  2. Kritik maddeye 340 oy

a FETÖ ayarı

Müfredata FETÖ ayarı
MEB, gereksiz akademik yükü azaltacak, öğrencinin kazanımlarını artıracak yeni ı, milli, manevi ve evrensel değerlere göre hazırladı. FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile mücadele çerçevesinde eleştirel düşünce ve sorgulama üzerine hazırlanan müfredata, 15 Temmuz darbe girişimi de ilk kez 6'ncı sınıftan itibaren öğretilecek. İşte yeni müfredat taslağında getirilen değişiklikler: 172 sınıf düzeyi için 53 farklı dersin müfredatı yeniden hazırlandı... 85 düzeyde 19 ilkokul ders programı, 87 düzeyde 34 lise ders programı yeniden gözden geçirildi. TEOG, YGS ve LYS'ye girecek öğrenciler yeni müfredattan etkilenmeyecek.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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