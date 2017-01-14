Müfredata FETÖ ayarı

MEB, gereksiz akademik yükü azaltacak, öğrencinin kazanımlarını artıracak yeni müfredatı, milli, manevi ve evrensel değerlere göre hazırladı. FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile mücadele çerçevesinde eleştirel düşünce ve sorgulama üzerine hazırlanan müfredata, 15Temmuz darbe girişimi de ilk kez 6'ncı sınıftan itibaren öğretilecek. İşte yeni müfredat taslağında getirilen değişiklikler: 172 sınıf düzeyi için 53farklı dersin müfredatı yeniden hazırlandı... 85düzeyde 19 ilkokul dersprogramı, 87 düzeyde 34lise ders programı yeniden gözden geçirildi. TEOG,YGS ve LYS'ye girecek öğrenciler yeni müfredattan etkilenmeyecek.
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