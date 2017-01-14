Meteoroloji İstanbulluları uyardı!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile akşamsaatlerinden sonra Antalya'nın doğu kıyılarının yağmur ve sağanak, gece Bilecik ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji, İstanbul için akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 1 ila 4 derece artacağı, güney bölgelerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



