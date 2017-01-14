Kritik maddeye 340 oy

Meclis Genel Kurulu'nun önceki günkü toplantısında, anayasa değişiklik teklifinin en kritik düzenlemelerinin yer aldığı 7 ve 8'inci maddelerin görüşmeleri yapıldı. Sakin geçen görüşmeler sonrasında yapılan oylamalarda maddelere AK Parti ve MHP'den büyük bir destek geldi. Maddeler, 340 oyla kabul edildi. Böylece kulislerde bu maddelere yönelik yapılan "ret oyu verilip düşürülecek" spekülasyonlarına da anlamlı bir yanıt verilmiş oldu. Partili cumhurbaşkanı ile ilgili düzenlemenin yer aldığı 7'nci maddenin oylamasına 482 milletvekili katıldı. 340 kabul, 136 ret, 4 boş, 2'de geçersiz oy çıktı. Cumhurbaşkanını görev ve yetkileri ile ilgili 8'inci maddenin oylamasına 481 milletvekili katıldı. 340 kabul, 135 ret, 5 boş, 1 de geçersiz oy çıktı. 7'nci madde, Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik hükmü anayasadan çıkartıyor. Böylece partili cumhurbaşkanının önü açılıyor. 8'inci maddeye göre yeni sistemde Cumhurbaşkanı şu yetkileri kullanacak:



Cumhurbaşkanı devletin ve yürütmenin başı olacak, başkomutanlık sıfatını taşıyacak.

Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek.

Üst düzey bürokratlar Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek. Temel hak ve özgürlükler, Anayasa'da kanunla düzenlenmesi öngörülmüş konular ile ilgili kararname çıkartılamayacak.

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış konuşmasını yapacak. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclis'e mesaj verecek.



9. VE 10. MADDELER DE GEÇTİ

Öte yandan teklifin "Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu" düzenleyen 9. maddesi 343 oyla, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların atanmasını öngören 10. maddesi de 343 oyla kabul edildi.

