7kat facia!

İstanbul Zeytinburnu'da facia goz gore gore geldi. Olay Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan 56 daireden oluşan 7 katlı binada gercekleşti. 2015 yılında yıkılma riski olduğu için boşaltıldığı öğrenilen bina, dün 16.40'ta büyük bir gürültüyle çöktü. Feci olayın ardından bolgeye cok sayıda ambulans, itfaiye, zabıta ve AFAD ekibi sevk edildi. Enkaz cevresine guvenlik şeridi cekildi. Bolgenin su, elektrik ve doğalgaz akışı kesildi. Cok sayıda insanın olduğu enkazda kurtarma calışması başlatıldı. Enkaz yığınından olay sırasında kaldırımda bulunan 60 yaşındaki Mehmet Akbaş ile 5 yaşındaki Mehmet Özdener'in cansız bedeni çıkarıldı. Aralarında Özdener'in ikizi Ahmet Özdener'in de bulunduğu 17 yaralı kurtarıldı. Yaralılar ceşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Cokme sonucunda binanın yanındaki akaryakıt istasyonu ve cevre binalarda da hasar oluştu. Coken binanın yakınlarında zarar goren bazı araclar da patlama riskine karşı cekiciler yardımıyla, bazıları da suruculeri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Ekipler, geniş bir alana yayılan enkazın altında birinin bulunup bulunmadığını araştırıyor. Calışmalara eğitimli kopekler de destek veriyor.



21 BİNA BOŞALTILDI

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, binanın daire sahiplerinin kendi aralarında anlaşamamış olması yuzunden yıkılmamış olduğunu soyledi. 2000 yılından once yapılan binaların yeniden yıkılıp yapılması gerektiğini belirten Aydın, "Biz curuk bulduğumuz binaları tahliye ediyoruz. Burada oturan yok, tahliye ettik ve boşalttık. Allah muhafaza, binayı tahliye etmeseydik yuzlerce kişi olebilirdi" dedi. İstanbul Valisi Vasip Şahin de, 21 binanın tahliye edildiğini söyleyerek, "Burada oturan vatandaşlarımız, kamu misafirhanelerine ya da kendi imkanlarıyla akrabaları yanında ikamet etmek üzere yerleştirildiler. Arkadaşlarımız calışmaya devam ediyorlar" diye konuştu.







İKİZLERİ ÖLÜM AYIRDI

Binanın cokmesi sonucu oluşan enkaz yığınından ikiz dramı cıktı. Hayatını kaybeden 2 kişiden 1'i 5 yaşındaki Mehmet Özdener'di. Talihsiz çocuğun ikizi Ahmet Özdener'in ise feci olayda yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Acı haberi alan ikizlerin ailesi gozyaşlarına boğuldu.







