İlan-ı veda!

Tente faciasında hayatını kaybeden işadamı Mustafa Ümit Şengezer, Perşembe günü toprağa verildi. 8 aylık hamile Aslı Solak Şengezer, gazetelere verdiği ilanla eşine veda etti. Yazdıkları yürekleri titretti
İstanbul Ataköy'de 10 Ocak Salı günü 5. Kısım Camii'nde iki cenaze namazının kılındığı sırada tente faciası yaşandı. 1 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden ismin işadamı Mustafa Ümit Şengezer olduğu açıklandı. 45 yaşındaki Şengezer'in ölümünün ardından yürek yakan bir detay ortaya çıktı. Şengezer, o gün 8 aylık hamile eşinin kuzeninin cenazesine katılmak için oradaydı. Hamileliği nedeniyle üzülmemesi için kuzeni Yasemin Melek Aydın'ın öldüğünü eşine anlatmadı.
KOCA YÜREKLİ ADAMIM...
Aslı Solak Şengezer, eşinin ve kuzeninin acı haberini aynı anda aldı. Perşembe günü gerçekleştirilen cenaze töreninde güçlükle ayakta duran Şengezer'in gözyaşları herkesi ağlattı. Bebeklerini birlikte büyütmeyi planlarken yaşadığı kayıpla büyük bir travma yaşayan Şengezer'in, eşi için verdiği ilan ise herkesin yüreklerini yaktı. İlanda şu ifadeler yer aldı: "Canım eşim Mustafa Ümit Şengezer'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Koca yürekli adamım, bana 'Dünyam da sensin, Cennetim de' derdin nerede olursak olalım yine birlikte olacağız. Filizimiz yeşerecek. Canımıza can katacak. Rahat uyu... Acımızı paylaşan, bizleri yalnız bırakmayıp cenaze törenimize katılan, taziyelerini bildiren, bağışta bulunan tüm akrabalara, dostlara, arkadaşlara ve sevdiklerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.