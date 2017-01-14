İki şehri bu cadde ayırıyor

Samsun'un Terme İlçesi'ne bağlı Ambartepe ile Ordu'nun İkizce İlçesi'ne gidenler, gözlerine inanamıyor! İki şehri, evlerin arasından geçen 7 metre genişliğindeki cadde ayırıyor. Bu durum, günlükhayatta iki mahallenin sakinleri için de bazısorunlara neden oluyor. Resmi kayıtlarda yolun Samsun tarafındaki bölümü Terme Caddesi, Ordu tarafındaki bölümü ise Cahit Kışla Caddesi olarak geçiyor. Hatta Şenboluk Mahallesisakinleri, Ambartepe sınırları içerisinde kalansağlık ocağına misafir hasta olarak gidebiliyor. Birbirlerini şehirlerarası kod ekleyerek arayabiliyor. Mahallelerde ezan ise şehirlerarası saat farkınedeniyle 1 dakika arayla okunuyor.
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