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İki şehri bu cadde ayırıyor

İki şehri bu cadde ayırıyor
Samsun'un Terme İlçesi'ne bağlı Ambartepe ile 'nun İkizce İlçesi'ne gidenler, gözlerine inanamıyor! İki şehri, evlerin arasından geçen 7 metre genişliğindeki cadde ayırıyor. Bu durum, günlük hayatta iki mahallenin sakinleri için de bazı sorunlara neden oluyor. Resmi kayıtlarda yolun Samsun tarafındaki bölümü Terme Caddesi, Ordu tarafındaki bölümü ise Cahit Kışla Caddesi olarak geçiyor. Hatta Şenboluk Mahallesi sakinleri, Ambartepe sınırları içerisinde kalan sağlık ocağına misafir hasta olarak gidebiliyor. Birbirlerini şehirlerarası kod ekleyerek arayabiliyor. Mahallelerde ezan ise şehirlerarası saat farkı nedeniyle 1 dakika arayla okunuyor.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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