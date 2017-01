Hayatı KOLladı

Zubeyde Nisa Karabacak, başına gelen tum talihsizliklere rağmen yılmadı.Zubeyde, ilk travmayı kucuk yaşlarda yaşadı. Cocukken 2. kattan duşerek ağır yaralandı.Kanser tedavisi olurken zaman zaman okuluna ara vermek zorunda kaldı. 3 yıl sonra kalp kapakcığında oluşan sorun nedeniyle kalp krizi gecirerek hastaneye kaldırıldı. Genc kız ameliyatla hayata bağlandı. Ancak Zubeyde'nin yaşadığı talihsizlikler bunlarla sınırlı kalmadı. Zubeyde'nin Mart 2016'da bindiği bir minibus, kaza yaptı. Korkunc kazada sağ kolunu kaybeden Zubeyde, tum olumsuzluklara rağmen hayattan kopmadı. Genc kız, 2 ay once biyonik kol taktırarak hayata yeniden sarıldı. Gununun buyuk bolumunuadını verdiği biyonik koluyla neler yapabileceğini keşfetmeye ayıran Zubeyde, başına gelen olaylara her zamanfelsefesiyle baktığını anlattı. Hayatı boyunca karşılaştığı engelleri ailesinin sevgisi ve verdiği moral ile aşabildiğini soyleyen Karabacak, "Bunu cok fazla deneyimlerle oğrendiğim icin vazgecip kenara cekilseydim bugune kadar verdiğim hayat mucadelesine, bana inanan, beni seven insanlara haksızlık etmiş olurdum" ifadelerini kullandı.24 Kasım'da takıldığını söyleyen Karabacak, "Revo" adını verdiği biyonik koluyla zaman zaman konuştuğunu belirtti ve ekledi: "Protez kolumu ilk defa yapacağı bir şey olduğunda motive ediyorum. 'Haydi sen bunu yapabilirsin, yüzümü kara çıkarma' diyorum. Ben Revo'yla bir şeyler doğrayabiliyorum, ütü yapıyor, kıyafetlerimi katlayabiliyorum. Evimin genel temizliğini yapabiliyorum. Suya değse bulaşık bile yıkarım ama suya değmemesi lazım."