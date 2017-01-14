Hayatı KOLladı

Zübeyde’nin 26 yıllık ömrü tam bir trajediydi. Yüksekten düştü, kansere yakalandı, kalp krizi geçirdi, son olarak da kaza sonucu sağ kolunu kaybetti. Ancak pes etmedi. Biyonik kolla hayata sarılmayı bildi
Gaziantepli Zubeyde Nisa Karabacak, başına gelen tum talihsizliklere rağmen yılmadı. Gençkız, 26 yıllık ömrüne yüksekten düşme,kanser, kalp krizi ve trafik kazasısığdırdı. Zubeyde, ilk travmayı kucuk yaşlarda yaşadı. Cocukken 2. kattan duşerek ağır yaralandı. Mucize eseri hayatatutunan Zübeyde, 17 yaşındaykenparatiroid kanserine yakalandı. Kanser tedavisi olurken zaman zaman okuluna ara vermek zorunda kaldı. 3 yıl sonra kalp kapakcığında oluşan sorun nedeniyle kalp krizi gecirerek hastaneye kaldırıldı. Genc kız ameliyatla hayata bağlandı. Ancak Zubeyde'nin yaşadığı talihsizlikler bunlarla sınırlı kalmadı. Zubeyde'nin Mart 2016'da bindiği bir minibus, kaza yaptı. Korkunc kazada sağ kolunu kaybeden Zubeyde, tum olumsuzluklara rağmen hayattan kopmadı. Genc kız, 2 ay once biyonik kol taktırarak hayata yeniden sarıldı. Gununun buyuk bolumunu "Revo" adını verdiği biyonik koluyla neler yapabileceğini keşfetmeye ayıran Zubeyde, başına gelen olaylara her zaman "Olanla ölmüşe çare yoktur" felsefesiyle baktığını anlattı. Hayatı boyunca karşılaştığı engelleri ailesinin sevgisi ve verdiği moral ile aşabildiğini soyleyen Karabacak, "Ağlayıp sızlamanınkimseye faydası yok. Bunu cok fazla deneyimlerle oğrendiğim icin vazgecip kenara cekilseydim bugune kadar verdiğim hayat mucadelesine, bana inanan, beni seven insanlara haksızlık etmiş olurdum" ifadelerini kullandı.
REVO'YUMOTİVEEDİYOR Protezinin 24 Kasım'da takıldığını söyleyen Karabacak, "Revo" adını verdiği biyonik koluyla zaman zaman konuştuğunu belirtti ve ekledi: "Protez kolumu ilk defa yapacağı bir şey olduğunda motive ediyorum. 'Haydi sen bunu yapabilirsin, yüzümü kara çıkarma' diyorum. Ben Revo'yla bir şeyler doğrayabiliyorum, ütü yapıyor, kıyafetlerimi katlayabiliyorum. Evimin genel temizliğini yapabiliyorum. Suya değse bulaşık bile yıkarım ama suya değmemesi lazım."
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