Hayata sarıldı!

Adıyamanlı Mustafa Sağır, 9 yıl önce tarlada bulduğu amonyum sülfatın patlaması sonucu iki kolunu kaybetti. 8 yıl boyunca yaşamına böyle devam etti. 11 ay önce de çift kolnakli oldu. Adıyamanlı Mustafa artık parmaklarını açıp kapatmaya başladı. Fizik tedaviye devam ettiğini belirten Sağır, "Daha önce ne hayalim, nede yaşama sevincim vardı. Şimdihayata sımsıkı sarıldım. Hayallerimvar. Artık cep telefonu kullanıyor,mesajlaşabiliyorum. Kendi elimle manolya ağacı bile diktim. İnsanınkendi eliyle kendi ihtiyacınıkarşılaması çok güzel bir duygu. Kendi elimle yediğim elmanın bile tadı bir başka" dedi.
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