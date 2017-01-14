Hayata sarıldı!

Adıyamanlı Mustafa Sağır, 9 yıl önce tarlada bulduğu amonyum sülfatın patlaması sonucu iki kolunu kaybetti. 8 yıl boyunca yaşamına böyle devam etti. 11 ay önce de çift kol nakli oldu. Adıyamanlı Mustafa artık parmaklarını açıp kapatmaya başladı. Fizik tedaviye devam ettiğini belirten Sağır, "Daha önce ne hayalim, ne de yaşama sevincim vardı. Şimdi hayata sımsıkı sarıldım. Hayallerim var. Artık cep telefonu kullanıyor, mesajlaşabiliyorum. Kendi elimle manolya ağacı bile diktim. İnsanın kendi eliyle kendi ihtiyacını karşılaması çok güzel bir duygu. Kendi elimle yediğim elmanın bile tadı bir başka" dedi.



Sırrıberk ARSLAN