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Havada panik!

Havada panik!
THY ucağında, havada "panik" yaşandı. İstanbul-Kilimanjaro seferini yapan ucağı, 151 yolcusu ile Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Bir sure sonra, panik atak olduğu oğrenilen Sloven vatandaşı Anton Cestnik (54) ucakta koltukları yumruklamaya başladı. Bunun uzerine pilot, ucak Kahire uzerindeyken geri donme kararı aldı. Bu arada kabin ekipleri, eşiyle seyahat eden Cestnik'e sorunlu yolcu proseduru uygulayarak plastik kelepce taktı. Ataturk Havalimanı'na iniş yapan ucaktaki sorunlu yolcu ve eşi, polis tarafından aractan indirildi, THY ucağı ise 149 yolcusuyla yeniden havalanarak segearine devam etti.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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