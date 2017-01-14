Dondurma bebek

İzmir'de yaşayan Okan Unsel (25), 5 yıl once testis kanserine yakalandı. Opr. Dr. Işık Özgü, ameliyata karar verdi. Operasyonun ardından sperm uretiminin azalabileceğini soyleyen doktor, hastaya, ilerde baba olmak istiyorsa, spermlerini dondurtmasını onerdi. Unsel de doktorunun onerisiyle kanser ameliyatı olacağı gun sperm vererek, bu spermleri dondurttu. Genc adam, ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu. Ancak yapılan sperm testleri, Unsel'in artık baba olamayacağını gosteriyordu. Operasyonun ardından Evin Ünsel ile evlenen genc adam, dondurulan spermleri sayesinde baba olma şansını yakaladı. Evin Unsel, eşinin 5 yıl once dondurulan spermleri kullanılarak yapılan tup bebek yontemiyle hamile kaldı. Eşinin 2.5 aylık hamile olduğunu soyleyen Okan Unsel, "Cok mutluyum" dedi. Opr. Dr. Dilek Aslan, "Hastamız spermlerini dondurarak baba olma şansını korudu" diye konuştu.