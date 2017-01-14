Danaları kaçırdı

İzmir Limanı'nda dün 'Bu kadar da olmaz' denilen bir olay yaşandı. Öyle ki ülkedeki et ihtiyacını karşılamak için Bulgaristan'dan gelen yüzlerce dana yüklü gemi, İzmir Limanı'na 6 Ocak'ta demirledi. Farklı şehirlerden gelen TIR'lara yüklenip sevkiyata hazır hale getirildi. Bu sırada bir nakliye firmasında çalıştığını söyleyen H.C., limana girdi. 48 danayı alıp Karaman'agötüreceğini söyledi. Limandaki görevlilere sahte belgeleri verdi, danaları da alıp elini kolunu sallayarak gitti. Danaların Karaman'a ulaşmaması üzerine ithalatçı firma durumdan şüphelendi. Polise durumu bildirdi. Hemen harekete geçen ekipler, kentteki mobese kameralarını inceledi. Danalarınsöz konusu hırsızın TIR'ınayüklendiği tespit edildi. Kayserigirişinde önlem alan polis ekipleri, H.C.'yi enseledi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken H.C., mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Bu arada ifadesine başvurulan sahte plaka takılan TIR'ın ruhsat sahibi ise konuyla ve şoförün yaptığıyla ilgili bilgisinin bulunmadığını söyledi. Polisin kayıpdanaların bulunması için çalışmalarınısürdürdüğü belirtildi.
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