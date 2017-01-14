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CHP’nin hedefi MHP

CHP’nin hedefi MHP
Anayasa değişikliği görüşmelerinde kürsü işgaliyle kavgaya yol açan CHP'nin eleştirilerinin odağında dün MHP vardı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Birlikte iş tuttuğunuz insanlar ByLock'çu çıktı" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'lilere "Siz hala 15 Temmuz'dan bu yana oluşan atmosferi idrak edemediniz" diye tepki gösterdi.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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