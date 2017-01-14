Cansu’ya umut olalım

Adana'da yaşayan Tamer-Hasibe Yıldırım çiftinin ikinci çocukları Cansu, 2011 yılında dünyaya geldi. Bebeklerinin üç aylıkken kafasını tutamama, el ve kollarını hareket ettiremediğini fark eden aile doktora gitti. Cansu'nun Gevşek Bebek Sendromu hastası olduğunu öğrendi. Daha önce bir çocuklarını aynı hastalıktan kaybeden aile, aynı korkuyla bir kez daha yüzyüze geldi. Cansu için yardım isteyen baba Yıldırım, şunları söyledi: "Benim çocuğum makine olmadığı sürece yaşayamaz. Makineler 10-15 dakika çalışmasın yaşamını yitirir. Türkiye'de aynı hastalığa sahip şu anda bini aşkın çocuk var. Bu çocuklar anne-baba diyemez, hareket edemez. Her anne baba çocuğunun gözüne bakarken biz çocuklarımızın makinelerine bakıyoruz. Gece gündüz uyku yok. Sürekli çocuğa bakmak zorundayız. Makinelere bakıyorum zaten nefes alıyor mu almıyor mu diye."