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hakkında yakalama kararı

tetikçisi Taraf’ın imtiyaz sahibi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan incelemede ise Arslan’ın da yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.

Başar Arslan hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay, kapatılan İmtiyaz sahibi 'ı Altan kardeşler soruşturmasına dâhil etti. İfadesi alınmak istenen Arslan adresinde bulunamadığı için de Arslan hakkında yakalama kararı talep edildi. Talep, 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edildi.

Yakalama talebine ilişkin yazıda Arslan'ın Zaman gazetesi sahibi olarak görünen "büyük ağabey" Alaeddin Kaya'dan aldığı talimatlarla Haberleri hazırladığı belirtildi. Arslan'la ilgili "Firari konumda olduğu, yurtdışına çıkış yaptığı, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmıştır" denildi. Aynı soruşturma kapsamında Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler Silivri cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Fetulahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski Zaman gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede Kaya'nın "Anayasayı İhlale Teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi 12:17
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Insan sütüne en yakin SÜT, Eşek sütüdür Eşek sütü emmiş boz Eşekler Talimatla PIJAMALI eşek ninnisi de , esek cennetide olabilirdi Yaşam tarzina bakar YAN GELIP YATAR

Aynı Görüşte misiniz?
evet17
hayır0
cevapla 14.01.2017 12:42
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