Başar Arslan hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay, kapatılan Taraf Gazetesi İmtiyaz sahibi Başar Arslan'ı Altan kardeşler soruşturmasına dâhil etti. İfadesi alınmak istenen Arslan adresinde bulunamadığı için de Arslan hakkında yakalama kararı talep edildi. Talep, 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edildi.

Yakalama talebine ilişkin yazıda Arslan'ın Zaman gazetesi sahibi olarak görünen "büyük ağabey" Alaeddin Kaya'dan aldığı talimatlarla Haberleri hazırladığı belirtildi. Arslan'la ilgili "Firari konumda olduğu, yurtdışına çıkış yaptığı, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmıştır" denildi. Aynı soruşturma kapsamında Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler Silivri cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Fetulahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski Zaman gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede Kaya'nın "Anayasayı İhlale Teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.