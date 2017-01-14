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Assange’ın şartı

Assange’ın şartı
WIKILEAKS'in kurucusu Julian Assange, Amerikan ordusuna ait gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle hapis yatan eski asker Chelsea Manning'in affedilmesi halinde ABD'ye iade edilmeyi kabul edeceğini açıkladı. 29 yaşındaki Manning, 2010 yılında Bağdat'ta görev yaptığı sırada elde ettiği gizli bilgileri Wikileaks'e verdiği suçlamasıyla 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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